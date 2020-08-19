Москва, , 15:24 — REGNUM Свидетель защиты актёра Михаила Ефремова Татьяна Беркович может быть причастна к поставке ему наркотиков, сейчас это проверяют правоохранительные органы. Об этом 19 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Расследование дела о наркотиках продолжается. На причастность к поставке Ефремову наркотиков проверяется Татьяна Беркович», — сказал источник агентства.

Беркович выступила в среду в качестве свидетеля защиты на заседании Пресненского суда Москвы. Она заявила, что потерпевшие не взяли денег Ефремова из-за адвоката Александра Добровинского, и обвинила его в пиаре.

Читайте ранее в этом сюжете: Свидетель защиты Ефремова обвинила Добровинского в разжигании конфликта