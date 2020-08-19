Ирвайн, США, , 15:23 — REGNUM Профессионального игрока в Hearthstone Эдди «Eddie» Луи наказали штрафом в $500 за несвоевременную регистрацию на турнире. Об этом киберспортсмен сообщил на своей странице в Twitter 19 августа.

https://twitter.com/Eddie__HS/status/1295971880692641792

Спортсмен отметил, что он решил не торопиться с регистрацией из-за того, что его оппонент не успевал к началу встречи. Тем не менее, Blizzard заявила, что игрок нарушает правила турнира.

Напомним, Hearthstone — это популярная многопользовательская карточная игра, разработанная компанией Blizzard Entertainment. Её релиз состоялся в 2014 году.

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