Тбилиси, , 15:20 — REGNUM В Грузии сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в четырех районах. Об этом 19 августа, как сообщает «Общественное телевидение», рассказал журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, иммунолог Амиран Гамкрелидзе.

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По словам врача, самая напряженная ситуация сложилась в муниципалитете Местия в регионе Сванетия. Там за последние дни выявили 49 носителей коронавируса. 14 человек заразились SARS-CoV-2 возле грузино-российской границы в Казбеги в крае Мцхета-Мтианети.

Также, добавил он, медики наблюдают за ситуацией в селе Караджалар Гардабанского муниципалитета в Нижней Карталинии, где 10 августа сняли карантин. И еще на днях пять случаев заражения коронавирусом выявили в Кобулети в Аджарии.

Гамкрелидзе отметил, что медики в этих четырёх районах проводят массовые проверки состояния здоровья населения. Особенно следят за селом Караджалар, так как оно расположено недалеко от Тбилиси.

Стоит отметить, что в Грузии на 19 августа выявили 1361 носителя SARS-CoV-2. Более 80% из них преодолели инфекцию, от COVID-19 скончались 17 человек.

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