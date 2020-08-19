Бишкек, , 15:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Киргизии зарегистрировано 179 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 19 августа, сообщила начальник управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

По ее словам, больше всего подтвержденных случаев COVID-19 выявили в столице республики и в Иссык-Кульской области — по 39.

Также 26 случаев зафиксировано в Джалал-Абадской области, 24 — в Ошской области, 22 — в Баткенской области, 17 — в Чуйской области, 8 — в Ошской области, три — в Нарынской области и один — в Таласской области.

За сутки от коронавируса излечились 312 киргизстанцев. Один пациент с COVID-19 скончался.

Всего с начала пандемии в Киргизии коронавирус диагностировали у 42 325 местных жителей. Из них выздоровело 35 197 человек, 1 054 человека умерло.