Токио, , 15:15 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала новая распродажа видеоигр. Об этом 19 августа сообщает «Мир Фантастики».

Акция продлится до 3 сентября 2020 года, в ходе её проведения многие популярные игры можно будет приобрести по сниженной цене. Среди них: Devil May Cry V, Bioshock Remastered, The Witcher 3, The Evil Within 2 и др.

Напомним, сейчас в магазине PS Store также проходит ежегодная «Летняя распродажа». Она продлится до 20 августа 2020 года.

