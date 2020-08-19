Волгоград, , 16:38 — REGNUM Детские сады и учреждения спорта заработают в обычном режиме с 1 сентября в Волгоградской области. Такое решение 19 августа было принято региональным оперативным штабом.

Бассейн Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

С учётом соблюдения санитарных требований к работе смогут приступить детские дошкольные учреждения, кружки, секции, разрешена работа негосударственных музеев и проведение досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения. Для посещения детских садов родителям необходимо получить справку о состоянии здоровья ребёнка от педиатра из поликлиники по месту жительства.

Жители Волгоградской области смогут также посещать физкультурно-оздоровительные комплексы и ледовые катки, закрытые плавательные бассейны при физкультурно-спортивных организациях или гостиничных комплексах. Работа иных закрытых бассейнов пока запрещена.

Ограничения были введены в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.