Томск, , 14:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 19 августа в администрации региона.

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У 25 человек нет симптомов, у девяти выявлены признаки ОРВИ, у восьми — пневмония.

Всего в Томской области по состоянию на 19 августа коронавирус выявлен у 5110 человек. Выздоровели 3884 человека, в том числе 94 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в регионе скончались 54 пациента с коронавирусом.

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