Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Более 900 человек уже потерялось в лесах Ленобласти за лето 2020 года. Об этом заявил 19 августа заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области Павел Стецун, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сосновый лес Дарья Драй © ИА REGNUM

«С начала грибного сезона в лесах Ленобласти практически каждый день теряются люди», — сказал он.

По данным ГУ МЧС, с начала лета более 900 грибников потерялись в лесах. Виной тому хорошая погода, большое количество грибов и ягод, а также коронавирусная пандемия.

«Статистика удручает: действительно, люди стали теряться в лесу гораздо чаще. Но это прежде всего связано с тем, что очень много жителей Петербурга из-за пандемии перебрались в Ленинградскую область, значительно увеличилось количество людей, которые проживают на нашей территории», — сказал Стецун.

Чаще всего люди теряются в ближайших к Петербургу районах: Тосненском, Всеволожском, Приозерском и Выборгском.

Ежедневно в ГУ МЧС поступает до сорока заявок на проведение поисковых работ. Больше всего заявок приходится на выходные дни. Обычно граждане сбиваются с пути, увлекшись поиском грибов. Чаще всего это пожилые люди, которые уходят в лес без мобильных телефонов, редко предупреждают родственников о том, куда и зачем идут, и в целом ведут себя «очень самонадеянно».

«Лес это не место для прогулок», — подчеркнул Павел Стецун. За лето 2020 года ГУ МЧС до сих пор не нашло двоих человек, погибшими спасатели обнаружили семерых.

Печальная статистика и у добровольческих поисково-спасательных отрядов. Так, отряд «Экстремум» получил 913 заявок с начала года.

«Нас цифры, откровенно говоря, пугают, потому что самый грибной сезон — последняя неделя августа, начало сентября — еще впереди, а мы уже фактически достигли цифр прошлого года. В том году за весь год была 1 021 заявка», — сообщила заместитель командира отряда Елена Кузнецова.

За июль в «Экстремум» поступило 376 заявок, за август — 424. Суточного максимума достигли на прошлой неделе — поступало по 46 запросов на поиск в день. Абсолютное большинство потерявшихся удалось найти в первые сутки, особенно если люди следуют советам, ярко одеваются и идут в леса с заряженными телефонами.

У поискового отряда «Лиза Алерт» три четверти заявок в году относятся к городской среде, но летом в грибной сезон баланс смещается в пользу лесов. За август они приняли 290 заявок на поиск без вести пропавших, с 1 июня — 808 заявок.

«Из них 678 человек было найдено живыми, 51 был найден погибшим. Отдельно хочется выделить детские поиски: за летний период было принято 118 заявок на поиск детей, из которых 107 было найдено погибшими. <…> Все погибшие несовершеннолетние погибли в воде», — сказал руководитель пресс-службы отряда «Лиза Алерт» в Петербурге Антон Паулин.

Он призывает не брать маленьких детей на прогулки в леса. В ГУ МЧС также называют таких родителей «нерадивыми», так как городской ребенок не может быстро приспособиться к этой среде, если потеряется, и оценить свое положение.

«Все дети, которые терялись в природной среде, терялись по причине того, что родители или пожилые родственники брали их с собой. Мы очень просим не брать малолетних детей с собой в лес. Это не место для игр, для развлечений. Это опасная и крайне агрессивная для человека среда, мы очень просим не отпускать детей к воде самостоятельно», — добавил Антон Паулин.

В целом спасатели рекомендуют всегда тщательно готовиться к походу в лес, брать с собой заряженные средства связи, аккумуляторы, свисток, яркую одежду, медикаменты, перекус, чтобы какое-то время можно было провести автономно, кроме того в случае, если гражданин уже потерялся, ему необходимо оставаться на месте: слепые метания по лесу очень усложняют работу поисковиков.

Добавим, что за весь летне-осенний период 2019 года в лесах Ленобласти потерялось около 1250 человек, по данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ленобласти. Из них 14 человек погибли.

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