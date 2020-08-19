Белгород, , 16:37 — REGNUM Крупную партию незадекларированного товара изъяли сотрудники Белгородской таможни у гражданина Украины. Он собирался вывезти из России почти 600 пачек пищевых добавок, сообщили 19 августа в пресс-службе Центрального таможенного управления.

На многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка остановили для проверки грузовой автомобиль. В кабине и личном багаже водителя таможенники обнаружили 568 упаковок пищевой добавки и 24 упаковки мази от боли в мышцах и суставах. Гражданин Украины пояснил, что купил товар в России и собирался вывезти его на родину для последующей перепродажи.

Возбужденно дело об административном правонарушении. Товар помещён в камеру хранения вещественных доказательств.