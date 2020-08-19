Челябинск, , 14:52 — REGNUM В Челябинской области бывший глава одного из общественных движений осуждён за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор 34-летнему гражданину вынес Сосновский райсуд. Было установлено, что в июле 2019 года гражданин купил «товар» у неизвестного лица. Масса вещества составила 49,07 грамма. Забрал он его из тайника, но затем его поймали сотрудники полиции.

Подсудимый отрицал за собой вину. Тем не менее суд назначил ему 11 лет в колонии строгого режима.