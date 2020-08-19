Махачкала, , 14:52 — REGNUM В Дагестане за прошедший день зафиксировано сразу четыре смерти пациентов от COVID-19. Общее число умерших в августе текущего года увеличилось до 27. А за все время пандемии коронавируса скончались от осложнений, вызванных этой опасной инфекцией, 474 жителя Дагестана. Такие данные привел 19 августа федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в республике был выявлен коронавирус у 10 210 человек. За прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения выросло еще на 59. За это же время выздоровели 43 пациента, а днем ранее — 44.

Общее число вылечившихся достигло, таким образом, 9130 человек. Это самый большой показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.