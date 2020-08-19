Лондон, , 14:52 — REGNUM Масштабное дополнение The Furious Wild для стратегической игры Total War: Three Kingdoms выйдет 3 сентября 2020 года. Об этом 19 августа сообщает издание Eurogamer.

Местом действия The Furious Wild станут джунгли на юге Китая. В дополнении геймеры получат доступ к четырём новым фракциям и множеству боевых единиц — в том числе, к тиграм и слонам.

Напомним, Total War: Three Kingdoms — это стратегия, события которой разворачиваются за 30 лет до начала Эпохи Троецарствия в Китае. Помимо «классического» в игре также есть «романтизированный» режим, основанный на знаменитом романе «Троецарствие».

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