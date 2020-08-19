Москва, , 14:49 — REGNUM Правительство РФ на выплаты классным руководителям дополнительно направит 212,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано 19 августа на сайте правительства.

«Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что преподавателей, которые исполняют такие обязанности, с 1 сентября станет еще больше», — отмечается в пояснительной записке.

Всего классным руководителям в 2020 году будет выделено более 24,7 млрд рублей.