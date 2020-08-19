Токио, , 14:45 — REGNUM В сентябре 2020 года подписчики сервиса Xbox Game Pass получат доступ к игре Resident Evil 7. Об этом 19 августа сообщает издание Eurogamer.

Поиграть в Resident Evil 7 на PC и Xbox One можно будет уже 3 сентября 2020 года. В этом месяце подписчики сервиса также получат доступ к стратегической игре Crusaders Kings 3.

Напомним, Resident Evil 7 — это ужастик с элементами выживания, разработанный японской компанией Capcom. В отличие от других частей франшизы, в нём геймеры управляют своим персонажем с видом от первого лица.

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