Оренбург, , 14:43 — REGNUM Прокуратура обжалует приговор экс-главе Оренбурга Евгению Арапову. Апелляция поступила в суд 17 августа. Информация об этом опубликована на сайте Ленинского райсуда города.

«Гособвинение не согласно с мягким наказанием и оправданием одного из эпизодом преступной деятельности», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Напомним, экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов признан виновным в совершении коррупционных преступлений. Приговор оглашен 13 августа. Суд первой инстанции вынес наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы и штрафа в размере 15 млн рублей. Своей вины Арапов не признал. Стоит отметить, гособвинение просило для бывшего чиновника десять с половиной лет лишения свободы.

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