Магас, , 14:37 — REGNUM В Ингушетии идет подготовка к началу нового учебного года. В преддверии 1 сентября появилась информация о том, что все учителя и работники образовательных учреждений, в том числе технический персонал, должны будут сдать тесты на коронавирус.

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Поручение организовать процесс сдачи непосредственно перед началом обучения отдал глава субъекта Махмуд-Али Калиматов в ходе совещания в правительстве по вопросам подготовки к новому учебному году.

Помимо этого, глава субъекта особо отметил неукоснительное соблюдение мер безопасности, обозначенных в рекомендациях Роспотребнадзора для организации учебного процесса в условиях угрозы распространения коронавируса.

«Несмотря ни на что, новый учебный год в школах начнётся как обычно, хоть и без привычных линеек и праздников первого звонка. Угроза эпидемии требует от нас новых подходов к тому, как должен проходить учебный процесс в этих условиях. Со своей стороны хочу заявить, что эти требования должны неукоснительно соблюдаться — речь идёт о здоровье и жизни наших детей, а это самое святое, что у нас есть», — приводит слова Калиматова его пресс-служба.