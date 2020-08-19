Нур-Султан, , 14:37 — REGNUM Системные проблемы с коррупцией в Казахстане сохраняются, а ротация чиновников ничего не решает. Об этом 19 августа заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам противодействия коррупции.

«Полагаю, что мы должны в корне перестроить эту работу», — сказал президент. По его словам, люди не обращают внимания на отчеты о задержании коррупционеров, когда уже похищены большие суммы денег.

Токаев добавил, что воспрепятствование законному бизнесу — это тягчайшее государственное преступление. По его словам, люди продолжают жаловаться на коррупцию в вузах, колледжах и даже в школах. Президент добавил, что будущее зависит от эффективных мер в борьбе с коррупцией.

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