Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Лиана Хомасуридзе, прабабушка одного из подростков, обвиняемых в умышленном убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили заявила, что объявит голодовку, если ее внуку не позволят пройти проверку на детекторе лжи. Об этом 19 июля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказала женщина журналистам, следователи прокуратуры отказывают в этом. Хомасуридзе уверена, что ее несовершеннолетний правнук не виноват, и полиграф поможет это установить.

Ранее отец обвиняемого подростка Георгий Хомасуридзе сообщил, что его сын намерен объявить голодовку, требуя проверки на детекторе лжи. Мужчина заявил, что сам начинает голодовку, чтобы не страдал его сын.

Напомним, по делу о смерти Шакарашвили пять человек обвиняются в групповом убийстве. Двое из них несовершеннолетние. Еще 12 человек обвиняют в незаконном лишении свободы. По версии следователей, футболиста избили и скинули в реку, от чего тот умер.

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