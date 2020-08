Сиэтл, США, , 14:36 — REGNUM «Офисный ролевой экшен» Going Under выйдет 24 сентября 2020 года. Об этом 18 августа сообщили разработчики из студии Aggro Crab на своей странице в Twitter.

В Going Under геймерам предстоит исследовать подземелья и сражаться с сотрудниками разорившихся компаний, которые со временем превратились в ужасных монстров. Сообщается, что в качестве оружия главная героиня проекта сможет использовать любые офисные принадлежности.

Релиз Going Under ожидается на PC (в Steam), Nintendo Switch, PS4 и Xbox One. Издателем проекта выступила известная британская компания Team17.

