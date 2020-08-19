Найроби, , 14:36 — REGNUM Десятки врачей по меньшей мере в двух из 47 округов Кении объявили забастовку из-за задержки заработной платы, отсутствия адекватных средств индивидуальной защиты для лечения пациентов с COVID-19 и отсутствия медицинской страховки. Об этом передаёт информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя профсоюза медицинских работников.

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Заместитель председателя Союза кенийских врачей, фармацевтов и стоматологов Аллан Очанджи сообщил агентству Reuters, что врачи в западном округе Хома-Бей и центральном Эмбу объявили забастовку из-за задержки заработной платы, отсутствия продвижения по службе, отсутствия медицинской страховки и отсутствия бонуса за риск,

По его словам, врачи, которые заразились COVID-19, были вынуждены платить за свое лечение из своего кармана.

Напомним, врачи в Найроби, столице страны, предупредили в пятницу, 14 августа, что они объявят забастовку в течение недели, если их требования не будут выполнены. В Найроби зарегистрировано самое большое число случаев заражения коронавирусом.

По данным министерства здравоохранения Кении, в стране выявлено в общей сложности 30 636 случаев заражения коронавирусом и 487 из них — с летальным исходом. Восемь медицинских работников умерли от осложнений COVID-19.