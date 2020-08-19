Уфа, , 14:32 — REGNUM Вакцинацию от пневмококковой инфекции прошли более 94 тысяч жителей Башкирии. Об этом 19 августа сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на своей странице в социальной сети.

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По его словам, в текущем году в Башкирии прошли вакцинацию от этой инфекции 94 179 человек, что на 40 тысяч жителей (или на 30 процентов) больше, чем в 2019 году.

Максим Забелин отметил, что в 2020 году рост вакцинации был связан с пандемией коронавируса. Ведь, пневмококк является наиболее частым возбудителем пневмонии. Кроме этого, он может вызывать сепсис, синусит, менингит, отит, ларингит, трахеит, бронхит.

Чиновник подчеркнул, что вакцина от этой инфекции была введена в национальный календарь прививок с 2014 года и число людей, прошедших вакцинацию постоянно растет, поскольку эта инфекция дает серьёзные осложнения, которые можно предотвратить или снизить благодаря вакцине.

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