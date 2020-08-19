Лондон, 19 августа 2020, 14:29 — REGNUM В сети набирает популярность видеоролик энтузиаста с ником CaptainRadLad, на котором он всеми силами пытается помочь другому геймеру в игре Fall Guys: Ultimate Knockout. Об этом 18 августа сообщило издание Kotaku.
https://twitter.com/CaptainRadLad
Один из игроков «ушёл в AFK» («away from keyboard» —
Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это многопользовательская соревновательная аркада, в которой геймеры проходят полосы препятствий на выбывание. Её релиз состоялся 4 августа 2020 года.
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