Лондон, , 14:29 — REGNUM В сети набирает популярность видеоролик энтузиаста с ником CaptainRadLad, на котором он всеми силами пытается помочь другому геймеру в игре Fall Guys: Ultimate Knockout. Об этом 18 августа сообщило издание Kotaku.

https://twitter.com/CaptainRadLad

Один из игроков «ушёл в AFK» («away from keyboard» — т. е. геймер отошёл от компьютера, но при этом его персонаж всё ещё находится в игре), а CaptainRadLad решил помочь ему в прохождении испытания. Ради победы энтузиаст хватал своего нового союзника двумя руками и перетаскивал по полю, не давая упасть.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это многопользовательская соревновательная аркада, в которой геймеры проходят полосы препятствий на выбывание. Её релиз состоялся 4 августа 2020 года.

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