Красногорск, , 14:29 — REGNUM В Подмосковье сотрудники полиции зарабатывают примерно в два раза больше рабочих. Об этом агентству РИАМО сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Полицейский Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, через региональную службу занятости работодателями размещено около 49 тысяч объявлений о вакансиях. Наиболее востребованными оказались такие профессии, как сотрудники полиции, медсестры, подсобные рабочие и уборщики.

При этом средняя зарплата на должности полицейского составляет свыше 41 тысячи рублей в месяц, а у около медсестёр — 27,5 тысяч рублей. Среди рабочих специальностей самыми востребованными оказались подсобные рабочие. Их средняя заработная плата в регионе составляет 20,8 тысяч рублей.

На данный момент, на учете в службе занятости Подмосковья состоят свыше 144 тысяч безработных. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,49%.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя зарплата в Санкт-Петербурге превысила 65 тысяч рублей.

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