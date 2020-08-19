Париж, , 14:25 — REGNUM Федерация конного спорта Франции объявила, что принимает меры по борьбе с жестоким обращением с лошадьми, которые были убиты или искалечены в последние месяцы, сообщает Le Figaro.

Столкнувшись с серией жестоких обращений с лошадьми по всей Франции, французская федерация конного спорта объявила о подаче гражданского иска.

«Наша решимость бороться с любой формой жестокого обращения с лошадьми является абсолютной, и мы желаем вместе с французской лигой защиты лошадей мобилизовать всех игроков конной индустрии во Франции», — пояснили в спортивной федерации Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции компании обеспокоены дополнительными расходами, связанными с ношением масок, которые с 1 сентября станут обязательными для всех сотрудников.

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