Магас, , 14:20 — REGNUM В школах Ингушетии, где были выявлены нарушения при проведении ЕГЭ, проведут проверки. Всего им подвергнутся директора 17 школ. Об этом было сказано 18 августа в ходе совещания под председательством главы региона Махмуда-Али Калиматова по итогам проведения экзаменационной кампании.

Основной этап аттестации прошел с 3 по 25 июля. Экзамены проводились в десяти пунктах проведения. К их организации были привлечены 1109 человек, в том числе руководители пунктов сдачи ЕГЭ, технические специалисты, члены комиссий, медицинские работники.

Участниками экзаменов стали 2635 человек. Контроль над проведением ЕГЭ был обеспечен за счет 34 федеральных наблюдателей, 40 онлайн-наблюдателей и 10 федеральных экспертов.