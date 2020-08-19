Киев, , 14:24 — REGNUM Командующий военно-морских сил (ВМС) Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа мог заразиться коронавирусом. Об этом сообщило 19 августа информационное агентство УНИАН со ссылкой на собственные источники.

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По данным журналистов, результат анализа, сделанного на прошлой неделе, оказался положительным.

«Контр-адмирал чувствует себя удовлетворительно, находится на самоизоляции», — сказано в сообщении.

В ВМС Украины подтвердили, что Неижпапа находится на больничном, однако о его диагнозе ничего не знают, поскольку это конфиденциальная информация.

Напомним, в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) COVID-19 болеют 458 человек.

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