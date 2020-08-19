Омск, , 14:13 — REGNUM В Омской области после почти пятимесячного перерыва возобновили работу музеи. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в областном правительстве.

Экспозиция в центре «Эрмитаж-Сибирь». Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Сотрудники и посетители должны соблюдать требования Роспотребнадзора. Это ношение защитных масок, обработка рук антисептиком, социальная дистанция и так далее. Максимальное количество людей в группе — не более пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, музеи на территории Республики Крым с начала 2020 года приняли около 800 тыс. посетителей.

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