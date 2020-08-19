Калуга, , 17:12 — REGNUM В 609 образовательных организациях Калужской области проходит проверка готовности к новому учебному году. По состоянию на 18 августа принято 586 учреждений, или 96%. Об этом 19 августа шла речь на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при областном правительстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при областном правительстве Admoblkaluga.ru

По информации Главного управления МЧС России по Калужской области, 1 сентября в День знаний во всех общеобразовательных учреждениях сотрудниками МЧС будет организовано дежурство и выступления перед учащимися, родителями и педагогами по вопросам обеспечения пожарной безопасности. С 1 по 10 сентября во всех образовательных учреждениях региона пройдут практические отработки планов эвакуации детей в случае возможного пожара с привлечением пожарно-спасательной техники.

На особом контроле комиссии находятся вопросы обеспечения антитеррористической безопасности образовательных организаций. Эта работа включает комплекс мер по охране объектов и прилегающих территорий, повышению инженерно-технической укрепленности зданий и сооружений, организации контрольно-пропускного режима.

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