Москва, , 14:05 — REGNUM На переобучение людей, потерявших работу из-за распространения коронавируса, правительство РФ направит 3 млрд рублей. Об этом 19 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Это действительно сложная жизненная ситуация, в которой поддержка государства просто необходима», — сказал Мишустин о потере работы в условиях пандемии коронавируса.

По его мнению, важно увеличить шансы людей на поиск новой хорошей работы. Для этого будет направлено 3 млрд рублей на переобучение.

Глава правительства добавил, что соответствующее распоряжение уже подписано. Подать заявку на обучение безработные смогут на портале «Работа в России».