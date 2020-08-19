Магас, , 14:04 — REGNUM Выпускники Ингушетии показали в 2020 году гораздо более высокие результаты в ходе сдачи ЕГЭ. Число 100-балльников выросло сразу втрое — с четырех в 2019 году до 12. Такие данные прозвучали 18 августа в ходе совещания по итогам прохождения в республике единого государственного экзамена.

Выросло также и число высокобалльных работ. На 72 выпускника больше, чем годом ранее, получили на экзаменах результаты выше 80 баллов, отметила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

При всех позитивных изменениях имеются и проблемы, отметил в своем комментарии глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По его словам, почти каждый десятый выпускник не смог преодолеть минимальный порог по количеству баллов на ЕГЭ по русскому языку. Еще около 20% участников ЕГЭ не набрали минимума при сдаче математики.

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