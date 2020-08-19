Москва, , 14:02 — REGNUM Хотят взять ипотечный кредит 20% жителей России. Исключают такую возможность 62% опрошенных, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Основные причины отказа от ипотеки — низкие зарплаты, проблемы с работой (23%), нет необходимости (17%) высокие проценты по кредиту, большая переплата (7%).

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Не доверяют кредитам 6% респондентов. Заявили, что нет стабильности в жизни 4%. Возраст не позволяет взять ипотеку 3%. Выплачивают или уже выплатили ипотечный кредит 16% опрошенных.

Опрос по телефону проведён 24−26 июля 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, потребность в улучшении жилищных условий есть у 57% жителей России.

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