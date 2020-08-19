Вологда, , 14:02 — REGNUM Родителей ребенка, который чуть не погиб после падения из окна, собираются лишить родительских прав.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Вологодской области, ЧП случилось 12 августа. По версии следствия, женщина легла спать в состоянии алкогольного опьянения. В это время ее шестилетний сын залез на подоконник и выпал в открытое окно. Ребенок получил травмы головы и груди, повлекшие тяжкий вред здоровью. О происшествии в полицию сообщили соседи, заметившие упавшего мальчика.

Иски о лишении родителей мальчика прав уже направлены в суд.