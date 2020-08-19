Ташкент, , 13:57 — REGNUM Представители Цзянсийского университета традиционной китайской медицины прибыли в Ташкент для обмена опытом, сообщает 19 августа агентство «Дунё».

Группа специалистов из КНР займется со своими узбекистанскими коллегами совместной профилактикой, контролем за эпидемией коронавируса, а также обменом данными и опытом в сфере лечения COVID-19.

Китайские медики посетят медицинские учреждения в регионах Узбекистана, обсудят методы профилактики, контроля и лечения заболевания. Кроме того, специалисты из КНР будут лечить узбекистанских граждан в Узбекско-китайском центре народной медицины.

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