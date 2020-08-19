Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM Петербург «готов к любому развитию эпидемической ситуации», в том числе ко второй волне коронавирусной инфекции. Об этом заявил 19 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев изданию городского правительства «Петербургский дневник.

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По словам чиновника, курирующего городскую систему здравоохранения, при необходимости за двое суток могут быть дополнительно открыты временные инфекционные отделения на 1000 коек на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» (их обеспечивает в Госпитале для ветеранов войн) и на 600 коек на территории пансионата «Заря» (их обеспечивает Городская больница № 40 Курортного района).

Кроме того, в течение трех суток возможно экстренное перепрофилирование 7839 коек в городских стационарах.

«В случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации дополнительно будут задействованы койки других медицинских организаций, в том числе федерального подчинения», — отметил Олег Эргашев.

Он рассказал, что на пике эпидемии коронавируса для лечения COVID-19 были задействованы 23 стационара, в том числе два специализированных, 15 перепрофилированных городских и шесть федеральных стационаров. Во всех стационарах для таких пациентов было развернуто 9184 койки, в том числе 8333 для взрослых, 851 — для детей.

К настоящему времени прекратили прием пациентов с коронавирусной инфекцией все стационары федерального подчинения, а также перепрофилированные ранее детская городская больница Святой Ольги, взрослые больница Святителя Луки, Мариинская больница, городская многопрофильная больница №2, городская больница им. Н. А. Семашко, Александровская больница, Госпиталь для ветеранов войн.

При этом во всех стационарах сохранены материальные и организационные возможности для быстрого перепрофилирования в инфекционные стационары.

На сегодняшний день помощь пациентам с коронавирусом оказывают 12 городских стационаров, в которых развернуто 5684 койки. Половина коек сейчас свободны, сказал Олег Эргашев.

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Напомним, как заявил 18 августа главврач Клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев, в Петербурге нет второй волны коронавирусной инфекции, однако первая волна заболевания еще не закончилась, хотя и стала более «пологой».

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За последние сутки в Петербурге зафиксировано 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразились 34 487 человек. От COVID-19 скончались 2293 человека. Выздоровели 24 793 человек. Под медицинским наблюдением находится 344 человека. Из них 159 — в обсерваторе, 185 — контактные лица

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