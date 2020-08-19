Черкесск, , 13:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесии отмечается рост числа новых выявленных случаев заражения коронавиурса. С 29 июля, когда за сутки было выявлено всего восемь заболевших, ежедневный прирост увеличился до 18 человек. Такие данные приводит 19 августа федеральный оперативный штаб.

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Общее число выявленных носителей коронавируса в регионе за все время пандемии составило 4688 человек. Это пятый показатель на Северном Кавказе — меньше только в Чечне и Ингушетии.

За все время выздоровели 3969 пациентов. Их число ежедневно значительно увеличивается. Так, за минувшие сутки выписаны сразу 118 человек, справившиеся с болезнью. Днем ранее число выписанных составило 32 человека.

В настоящее время на лечении остаются 694 жителя региона. Число смертей от опасного вируса составляет 25. Это наименьший показатель в СКФО.