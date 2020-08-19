Абакан, , 13:50 — REGNUM Ситуация с саранчой в Хакасии стабилизировалась, сообщили ИА REGNUM 19 августа в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Саранча Эдуард Бежанов © ИА Красная Весна

Противосаранчовая кампания ведётся в Хакасии в 2020 году. Предварительные результаты представили специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по республике.

Рост числа нестадных саранчовых в регионе зарегистрировали в начале сезона полевых работ. Из-за установившегося весной раннего тепла единичное отрождение личинок было зафиксировано уже 23 апреля. Это на три недели раньше среднемноголетних данных.

Затем ситуацию усугубила аномально жаркая, сухая погода. Численность личинок саранчовых резко возросла к концу мая. Защитные мероприятия, стартовавшие 15 июня, продолжались до конца месяца. Всего было обработано 8,2 тыс. га, в том числе 4 тыс. га федеральных земель.

За весенне-летний период специалисты обследовали 51,8 тыс. га. На площади 48,3 тыс. га (93%) были выявлены вредители. Их средневзвешенная численность достигла 13,6 экз./м2. На некоторых пастбищах Усть-Абаканского района зафиксировали максимальную заселенность — 145 экз./м2.

В июле установилась влажная погода, активность саранчи снизилась. На некоторых угодьях произошла гибель вредителя. На сегодняшний день специалисты оценивают ситуацию с саранчовыми в Хакасии как стабильную, однако фитосанитарный мониторинг продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в ряде южных регионов России было отмечено нашествие саранчи на сельскохозяйственные угодья.

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