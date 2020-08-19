Москва, , 13:47 — REGNUM В городе Усолье-Сибирском Иркутской области угрозы для безопасности и здоровья людей сейчас нет. Об этом 19 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По словам главы правительства, ситуация в городе «действительно непростая» — в нём «десятилетиями копились отходы химического производства, есть загрязнения и почвы, и воды».

Мишустин сообщил, что правительство выделит на неотложные меры 430 млн рублей.

«Средства пойдут на первоочередные работы, чтобы обезопасить накопленные объекты вреда от вреда окружающей среде», — пояснил премьер-министр.

По его словам, в городе работают специалисты Роспотребнадзора и МЧС.

«Угрозы для безопасности и здоровья людей там нет», — отметил Мишустин.