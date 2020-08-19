Екатеринбург, , 13:49 — REGNUM В Екатеринбурге заканчивается ремонт и санобработка паллиативного отделения ЦГБ № 2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.

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Ранее хоспис перепрофилировали под лечение больных COVID-19. Последние пациенты с заболеванием были выписаны неделю назад, теперь отделение вернётся к работе в штатном режиме.

В здании проводят ремонт и санобработку. Сначала откроется третий этаж на 20 коек. Первых пациентов паллиативного профиля примут уже 24 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 23 842 случаев заражения коронавирусом.

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