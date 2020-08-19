Магас, , 13:42 — REGNUM В Ингушетии попал под следствие бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Адам Горданов. Его подозревают в хищении бюджетных денежных средств, пишет 19 августа «Интерфакс».

По данным агентства, задержание произвели следователи управления МВД по СКФО совместно с сотрудниками управления ФСБ по Ингушетии.

Одной из версий задержания Горданова является, по словам источника, создание мошеннических схем, благодаря которым ему удалось похищать денежные средства со счетов структурных подразделений управления ФССП.

Отметим, что на сайтах правоохранительных органов информации о задержании и аресте бывшего главного судебного пристава Ингушетии нет.

Об Адаме Горданове известно, что с 2005 по 2013 годы он занимал должность заместителя руководителя УФССП России по Ингушетии. В декабре 2017 года был назначен главой ведомства. На этом посту он сменил Мусу Оздоева. В мае 2020 года на должность главы УФССП по Ингушетии был назначен Максим Шатин.

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