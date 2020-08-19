Курск, , 13:42 — REGNUM В Курске областная клиническая инфекционная больница имени Н. А. Семашко получила восемь аппаратов искусственной вентиляции лёгких, купленных за счёт средств федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Один из новых аппаратов произведён компанией «Тритон-ЭлектроникС», семь — Evolution. Всего в больнице подключено 89 аппаратов ИВЛ.

Всего медучреждения региона уже получили 88 новых аппаратов, которые направили в Курскую городскую больницу №6, больницу скорой медицинской помощи и областную инфекционную больницу им. Н. А. Семашко. До конца года регион получит ещё 170 приборов ИВЛ.

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