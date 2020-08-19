Пермь, , 13:42 — REGNUM В Перми с апреля пассажиропоток увеличился в три раза. За июль городской пассажирский транспорт перевез более 12 млн пассажиров, что составляет 70% от планового уровня, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в Пермском крае со 2 апреля был объявлен особый коронавирусный режим, по условиям которого граждане могли покидать места своего постоянного пребывания (дома, квартиры) только в случаях необходимости. В настоящее время регион находится на втором этапе режима. Возобновили работу торговые центры, санатории, курорты, фитнес-центры.

В городской администрации отметили, что тенденция к росту уровня пассажиропотока наблюдается в зависимости от этапов снятия ограничительных мер: за май перевезено примерно 7 млн пассажиров, в июне — 10,8 млн пассажиров, за июль — более 12 млн. После 11 августа, когда на территории Пермского края отменили режим самоизоляции, наблюдается значительный рост: с 480 тысяч до 520 тысяч человек в день.

Добавим, в марте (до введения особого режима) пассажиропоток составлял 16 млн человек.

Муниципальные чиновники проводят регулярный мониторинг уровня заполняемости транспорта. К 1 сентября планируется увеличение количества рейсов на маршрутах с максимальной загрузкой.