Орел, , 13:39 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Орловскую область в октябре, сообщил 19 августа на брифинге руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин.

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По его словам, в первую очередь прививки российской вакциной от коронавируса получат врачи, учителя, а также жители региона, которые входят в другие группы риска. При этом всем жителям региона медики рекомендуют пройти вакцинацию от сезонного гриппа.

Всего по данным на 19 августа в Орловской области подтверждено 6520 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4986 человек. 100 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.