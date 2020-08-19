Оренбург, , 13:22 — REGNUM Бывший глава Новотроицка Оренбургской области Юрий Араскин ушел из жизни 18 августа в возрасте 62 лет. Об этом сообщает мэрия Новотроицка и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Араскина.

«Юрий Георгиевич был требовательным руководителем, знающим специалистом, высоко эрудированным человеком. Память о нем сохранится в сердцах всех, кто его знал и кто с ним работал», — отметили в городской администрации.

Араскин возглавлял муниципалитет в 2015 — 2017 годах. Досрочно по собственному желанию полномочия градоначальника прекратил 21 ноября 2017 года.

По данным СМИ, Юрий Араскин жил в Самаре, куда переехал из Оренбуржья.