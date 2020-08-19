Астрахань, , 13:21 — REGNUM В Астраханской области Центр медицины катастроф и скорой медицинской Астрахани, Александро-Мариинская областная клиническая больница, районные больницы Ахтубинского, Енотаевского, Икрянинского и Черноярского районов получили новые автомобили скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новые автомобили скорой помощи © Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области

Десять автомобилей класса «С» на платформе Ford Transit и ГАЗ Next поступили в регион по распоряжению правительства РФ в рамках борьбы с коронавирусом. В машинах есть кардиографы, дефибрилляторы, кислородные аппараты, носилки и пледы.

В первую очередь новые автомобили будут использовать для транспортировки пациентов с COVID-19. Также регион ожидает поступления ещё 11 специализированных медицинских машин класса «В».

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