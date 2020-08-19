Мурманск, , 13:16 — REGNUM За минувшие сутки из медучреждений Мурманской области выписали 168 человек, переболевших COVID-19. Общее число выздоровевших после опасной инфекции увеличилось до 9134. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, за сутки в регионе выявили 65 новых случаев COVID-19 и зарегистрировали четыре летальных исхода пациентов с новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня в Мурманской области возобновили работу торговые центры, рестораны, фитнес-центры и ряд других организаций.