Киев, , 13:20 — REGNUM В вооружённых силах Украины (ВСУ) болеют коронавирусной пневмонией 458 человек. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

Солдаты ВСУ Oleinik.win

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В сообщении сказано, что всего за сутки в стране выявили 40 новых случаев заражения, восемь человек госпитализированы. В данный момент на самоизоляции находится 813 человек.

Отмечается, что за время пандемии в ВСУ зафиксировали восемь летальных случаев, вызванных последствиями заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине зафиксировали почти 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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