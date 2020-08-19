Майкоп, , 13:14 — REGNUM В Адыгее число выявленных случаев заражения коронавирусом ежедневно снижается. Если 8 августа число лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19, составляло 25, то за последние десять дней ежедневный прирост не превышает 17 человек. Такие данные приводит 19 августа федеральный оперативный штаб.

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Больше всего пациентов с коронавирусом по-прежнему в Майкопе — почти тысяча человек. Меньше всего — в Гиагинскиом районе, где менее сотни заразившихся. Общее число выявленных носителей инфекции составило в республике 3161 человек. Выздоровели за все время пандемии 2629 пациентов. В настоящее время проходят лечение 508 жителей региона.

Число случаев летального исхода в Адыгее составило 24. В августе умерли четыре пациента с диагнозом COVID-19.