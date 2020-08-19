Спас-Клепики, Рязанская область, , 13:17 — REGNUM Портрет Сергея Есенина появится на торце жилого дома в Спас-Клепиках рязанской области. В этом городе русский поэт учился несколько лет в школе, сообщили 19 августа в пресс-службе правительства региона.

Масштабное изображение и текст одного из его стихотворений появится на многоэтажном доме по улице Московской. Дом находит недалеко от детской площадки, здесь всегда многолюдно, а потому портрет поэта будет на виду. Сергей Есенин несколько лет учился в Спас-Клепиках во второклассной учительской школе.

Мурал создаёт художник Дмитрий Языков. В 2019 году он стал автором портрета Константина Паустовского на здании городского туристского информационного центра.