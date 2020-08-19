Москва, 19 августа 2020, 13:09 — REGNUM Роспотребнадзор рекомендовал училищам максимально перевести в дистанционный формат занятия вечерних и заочных групп. Об этом сообщается на сайте организации.
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«Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат», — говорится в рекомендациях ведомства.
В Роспотребнадзоре также рекомендовали по возможности закрепить за каждой отдельной очной группой помещение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению школьных линеек 1 сентября. Так, массовые мероприятия 1 сентября должны быть организованы по классам или параллелям на открытом воздухе, родители учащихся должны будут использовать средства индивидуальной защиты.
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