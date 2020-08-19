Владимир, , 13:09 — REGNUM Во Владимирской области 19 августа подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Из них по четыре случая выявлено в Гусь-Хрустальном и Муроме, по три — в Вязниках, Коврове и Меленках, по два — во Владимире, Гороховце и Красной Горбатке.

Всего в области зарегистрированы 6017 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5304 пациента, в том числе 13 человек — за последние сутки. Скончался 191 человек.

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